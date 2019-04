Um jovem do município de Arabutã de 28 anos está internado no CTI do Hospital São Francisco de Concórdia com suspeita de gripe A, dengue, hantavirose e leptospirose. Ele foi internado neste domingo, 28 de abril, e passa por exames para investigar essas doenças. Segundo informações repassadas por familiares, ele apresentou sintomas como febre alta, dores musculares, ânsia de vômito, pele pálida e vermelhidão nos olhos.

Os sintomas da gripe A são febre, dor de cabeça, cansaço e tosse. O problema é que pode levar a complicações de saúde muito graves. Já a hantavirose e a leptospirose são doenças infecciosas transmitidas ao homem pela urina de ratos. Os sinais são semelhantes aos da gripe e muitas vezes até se confundem. O rapaz esteve em local de mata fechada e participou de pescaria em rios nos últimos dias, o que pode ter ocasionado o contato com os roedores. No caso da dengue os principais sintomas são febre, vermelhidão, pele pálida, dor abdominal e sangramento.

Conforme o setor de Vigilância Epidemiológica da Gerência de Saúde de Concórdia, já foi coletado material para investigação de dengue, gripe A e hantavirose. Para leptospirose será possível fazer exame somente sete dias depois de iniciarem os sintomas. Alguns resultados são esperados para esta semana.