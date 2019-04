Um jovem do município de Arabutã está internado no CTI do Hospital São Francisco de Concórdia com suspeita de gripe A e leptospirose. Ele foi internado neste domingo, 28 de abril, e passará por exames para investigar essas duas doenças. Detalhes sobre o atual estado de saúde e o tratamento ainda não foram divulgados.

Os sintomas da gripe A são bem parecidos com os da influenza comum, que são febre, dor de cabeça e cansaço. O problema é que ela pode levar a complicações de saúde muito graves. Já a leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de ratos, principalmente por ocasião das enchentes. Os sintomas são semelhantes aos da gripe e muitas vezes até se confundem.