Uma residência foi atingida pelo fogo na madrugada desta segunda-feira, dia 29. O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado por volta de 01:40h e uma guarnição de Capinzal prestou apoio. Cerca de nove mil litros de água foram utilizados para a extinção das chamas e rescaldo. Também foi realizada a proteção de áreas próximas. Não houve feridos.



A casa era de dois pavimentos,com a parte de cima de madeira e o porão de alvenaria. Quando os bombeiros chegaram no local, a residência de aproximadamente 70 metros quadrados, já estava consumida pelo fogo.





A Polícia Militar prestou apoio. O morador da residência, D.M., relatou que quando chegou, a casa já estava em chamas. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Informações: Magronada