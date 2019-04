Uma colisão envolvendo três veículos ocorreu no inicio da noite deste domingo, dia 28. O fato foi registrado na rua 29 de julho no bairro Nazaré.

Segundo informações apuradas no local, a condutora de um veículo Ford KA estava se dirigindo em direção ao centro quando teria sofrido um mal súbito e batendo em um outro carro, um Cobalt. Na sequência, ela bateu em um terceiro automóvel que estava estacionado em frente a uma Igreja.

Uma equipe do Samu atendeu a ocorrência e encaminhou a condutora do KA para atendimento hospitalar. A caroneira do Cobalt, placas de Campos Novos, também foi levada para atendimento médico, pois ela realizou uma cirurgia no braço direito e sentia dores no local.

A Policia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)