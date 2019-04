Homem é ferido durante briga, é atendido com ferimentos graves, mas foge do HSF

Uma briga entre várias pessoas no centro de Concórdia deixou um homem gravemente ferido. O fato foi na madrugada deste domingo (28).

Por volta da 01h, a Polícia Militar recebeu a informação de alguns homens que estavam se agredindo em um prédio abandonado, na Rua Anita Garibaldi. Ao chegar no local, os policiais foram informados que um deles estava se deslocando pela Rua Carlos Büchele, com ferimentos na região da cabeça. O mesmo foi localizado poucos minutos depois próximo a escadaria que dá acesso ao bairro Vista Alegre.

Devido a gravidade dos ferimentos dessa vítima, os Bombeiros Voluntários foram acionados para atender M.S.K, 24 anos. Ele tinha lesões na cabeça e deformidade na mandíbula no lado esquerdo, suspeita de TCE, com afundamento de crânio. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Francisco e acabou fugindo do local horas depois.

Além disso, a Polícia recebeu a informação de outra pessoa, também envolvida na briga, que teria sido ferida com arma branca. Mas esta não foi localizada.





(Com informações do repórter André Krüger)