Na tarde deste sábado, dia 27, o SER Internacional ficou campeão do Campeonato Municipal de Peritiba ao vencer por 4 a 1, o SER Sete de Setembro, de Lajeado Mirim, no Campo do Internacional. No jogo de ida, o Sete de Setembro venceu por um a zero em Lajeado Mirim e jogava por um empate.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com boas chances para as duas equipes. Mas foi o Inter que abriu o marcador com Willian ao 35 da primeira etapa.

No segundo tempo, logo aos quatro minutos, Cabelo empatou a partida. Com o resultado parcial, o titulo ficava com os visitantes.

O Inter, precisando do resultado, foi pra cima e logo as 20 minutos ampliou com Marcelo Willi. Com esse resultado, o a disputa estava indo para os pênaltis.



Com o resultado adverso, o Lajeado Mirim foi para o ataque. Após chute do atacante do Inter, Marcelo, o goleiro Leocir defendeu, no rebote Andrezinho chutou e ampliou o marcador, para 3 a 1, aos 30 minutos da etapa complementar. Já nos acréscimos numa saída rápida do goleiro Índio, passe para Marcelo Willi livre, sem marcação, encobriu o goleiro Leocir fechando o marcado para os donos da casa e conquistando o titulo.

Na preliminar, SER Brasil, de Arroio do Meio, venceu por 3 a 0 o SER Gigante e ficou com a terceira colocação.

Goleiro menos vazado foi Alex, do SER Gigante. O artilheiro do campeonato foi Willian, do Internacional, com 8 gols.

Internacional do técnico Leocir jogou com: Índio; Guina, Sidinho, Luizão, Marquinhos e Ivonei; Ismael, Andrezinho e Marcelinho; Marcelo Wille e Wilian. Entraram ainda Edu, Marcelo Martelo, Felipe e Marcel.

Ser Sete de Setembro, do técnico Wanderlei, jogou com Leocir; Diego, Bervian, Pott e Grillo; Evandro, Cabelo, Lape e Kikinho; Vagner e Titon. Entraram ainda André, Biguá, Weber.



Cartão amarelo para o time da casa Guina, Sidinho, Marquinhos, Ivonei, e Marcelo Willi. Diego, Grilo e Biguá para o time visitante.

Cartão vermelho para Marquinhos do Inter.

Arbitragem do jogo foi de Osvaldir Moretto, auxiliado por Rodrigo Reinnech e Genoir Miglioretto.

(Com informações do repórter André Krüger)