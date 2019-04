Com o placar de 5 a 3 e jogando em casa, a AEP Termas de Piratuba Futsal venceu o time de Campos Novos na noite de sábado, dia 27, pela Liga Catarinense. Esta foi a primeira vitória do time piratubense na competição e na temporada também. Foi a segunda partida do técnico Fininho no comando da AEP.

O Termas impôs o ritmo do jogo no primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem de 3 a 0. Lucas marcou um e Esquerda fez dois. Já na segunda etapa Campos Novos tentou reagir e conseguiu marcar três gols, porém, Piratuba também marcou e ampliou a vantagem, com gols de Gelson e Biel.

A AEP está na 6ª colocação da chave B da Liga, com três pontos. O próximo compromisso do time pela competição é no dia 04 de maio em Curitibanos, contra a ADC.

Categorias de base:

No sábado as equipes Sub-14 e Sub-18 também entraram em quadra em Piratuba. O time Sub-14 perdeu por 10 a 0 para a AGN Capinzal e o Sub-18 venceu Curitibanos por 4 a 2. No dia 04, a partir das 08h, acontece a rodada do Sub-10 da Liga Catarinense em Piratuba. Além da AEP, estarão em quadra os times de Chapecó, Seara a de Joaçaba.