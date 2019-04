Falar sobre o meio ambiente, ações de preservação e consciência ambiental foi o objetivo da palestra: “Ecossistema: a casa em que vivo”, apresentada pelos educadores ambientais do Centro de Divulgação Ambiental (CDA) do Consórcio Itá aos grupos de idosos de Arabutã (SC). Os cinco grupos do município participaram dos encontros, totalizando um público estimado de 395 participantes. As reuniões aconteceram durante o mês de abril com os grupos de idosos Sempre Alegre, Três de Maio, Sempre Verde, Verdes Vales e Renovação.



O tema abordado nas palestras reforça as boas práticas ambientais, a importância da preservação e do descarte correto dos resíduos (lixo). Além disso, a atividade relembrou sobre a importância de desenvolver ações sustentáveis no dia a dia. Os idosos interagiram com o tema e falaram sobre as principais práticas e preocupações em suas comunidades.



Para a gerente de Ação Social da prefeitura de Arabutã, Regelene Isabel Schneider Böhlker, os grupos estão sempre abertos para receber atividades, não só do município, como também de municípios da região, conforme foi a iniciativa com o CDA. “É um momento de debater, interagir e levar conhecimento e boas práticas”, enfatiza ela. Cada grupo se reúne uma vez por mês e, junto a Ação Social, realizam dinâmicas, cantos, danças, jogos de mesa entre outras atividades. “Cada um que traz informações, leva também o conhecimento destes idosos, que sabem tanto sobre o local em que vivem”, finaliza Regelene.



(Fonte: Deizy Marcon/Ascom)