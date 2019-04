A Administração Municipal de Arabutã lança dia 10 de maio a licitação para a pavimentação asfáltica de um dos trechos de acesso à comunidade de Canhada Grande, atendendo a uma antiga reivindicação da população. O objetivo é oferecer melhores condições de trafegabilidade e mais segurança aos motoristas que passam pelo local e agilizar o escoamento da produção. A obra foi dividida em seis trechos e primeiramente será licitado o trecho 3, que passa na parte da vila onde há maior concentração de casas.

De acordo com o vice-prefeito de Arabutã, Olguin Metz, a comunidade de Canhada Grande é uma região detentora de importantes empreendimentos, que necessitam de um acesso em boas condições para transportarem seus produtos. “Sabemos que uma pavimentação asfáltica colabora para o desenvolvimento de uma região. A comunidade de Canhada Grande tem muitas empresas que geram emprego e renda para o município. É fundamental investir para que esses empreendimentos permaneçam e busquem a expansão de suas atividades”, assinala Metz.

A prefeita de Arabutã, Leani Schmitt, ressalta que o Município não tem medido esforços para agilizar o asfaltamento de um trecho de acesso à Canha Grande. "Trabalhamos, cotidianamente, para dar celeridade às obras que são reivindicadas pela população. O asfaltamento de parte do acesso à Canhada Grande é uma das prioridades traçadas por nossa administração. Sabemos que é um importante investimento que trará enormes benefícios para a comunidade", sublinha.

A expectativa do Poder Público Municipal é de que o processo licitatório se desenrole com normalidade e a agilidade e, com isso, as obras iniciem o mais rápido possível.A licitação é aberta ao público. Mais informações, no site da Prefeitura de Arabutã. Está em fase final a pavimentação com cascalho e britagem no trecho que compreende a empresa Laticínios Müller até o acesso para Seara. Outra obra que está em curso é a dragagem do rio que passa pela comunidade de Canhada Grande. O objetivo é conter alagamentos no local.

(Fonte: PG Comunicação)