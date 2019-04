O vereador Evelácio Leidow voltou a cobrar do Governo do Estado melhorias na ponte que liga o Município pela SC-283, sobre o Rio Jacutinga, que está apresentando problema de desnível. De acordo com ele, o Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA) já tem conhecimento dessa situação e precisa buscar alternativas para regularizar a situação.

Leidow reitera que a preocupação é grande por parte da comunidade regional e muitos motoristas desavisados acabam atravessando a ponte sem reduzir a velocidade. Por isso, ele acredita que seria necessário colocar placas de sinalização visando informar essa condição da ponte aos usuários, principalmente aqueles que não são da região.

Os últimos diagnósticos apontam que a cabeceira da ponte se movimentou entre 30 e 40 centímetros. Leidow lembra que nos últimos dias um caminhão acabou perdendo parte da carga ao passar pelo local sem reduzir a velocidade.

O vereador insiste que é preciso buscar apoio e cobrar do Governo do Estado e DEINFRA medidas para garantir a segurança dos motoristas que transitam pela SC-283. O Deinfra teria informado que não tem condições financeiras de realizar o trabalho de recuperação.

Leidow acredita que a situação da cabeceira da ponte poderá piorar, inclusive provocar acidentes.

(Fonte: Ascom/Câmara de Vereadores)