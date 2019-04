O deputado Neodi Saretta usou a tribuna para relatar a falta do medicamento Entecavir 0,5 mg, utilizado para o tratamento de doenças graves como a hepatite. Saretta, que é presidente da Comissão de Saúde, encaminhou ao Governo Estado e ao Ministério da Saúde um pedido para que o fornecimento do remédio seja feito com urgência, já que não pode haver interrupção devido à gravidade das doenças tratadas.



Saretta explica que está sendo sugerido aos pacientes a substituição do Entecavir por outros dois medicamentos, o Tenofovir e Lamivudina. Entretanto, para fazer a troca, o paciente deverá, obrigatoriamente, passar por nova consulta e avaliação médica, além de uma nova justifica para a solicitação. “Lamentavelmente mais um medicamento está faltando. São remédios de uso contínuo que o paciente não pode ficar sem. Por isso faço um apelo ao Estado e ao Ministério da Saúde para que retomem com urgência o fornecimento deste e de outros medicamentos que estão em falta”.



Saretta falou também que, mesmo o paciente tendo condições de adquirir o medicamento em farmácias, é difícil encontrar, pois a distribuição é quase que exclusiva da rede SUS.

(Fonte: Susana Rigo)