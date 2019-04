"Um encontro produtivo e representativo". Assim, o presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Márcio Zanatta, definiu a reunião mensal da entidade, realizada na tarde de sexta-feira, dia 26. O tema em debate foi o contrato de concessão para a operacionalização dos serviços de água e esgoto. Atualmente, em Concórdia, os serviços são prestados pela CASAN. O contrato com a estatal, vence no final do ano 2020. Além de diretores da ACIC, estiveram presentes: o vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, o presidente da Comissão de Urbanização e Obras Públicas da Câmara de Vereadores de Concórdia, Closmar Zagonel, os vereadores Edno Gonçalves e Margarete Poletto Dalla Costa e o presidente da empresa CONASA, Mário Marcondes Neto.

A CONASA é um empreendimento que atua em diversos municípios brasileiros, prestando serviços nas áreas de saneamento básico e tratamento de efluentes industriais. A Companhia expandiu sua atuação para as áreas de eficiência energética e rodovias. Atualmente é responsável pela gestão dos sistemas de água e esgoto em municípios dos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, atendendo a cerca de 450 mil de pessoas. Em soluções ambientais, atende a mais de 200 empresas nos estados de São Paulo e Santa Catarina com processos de alta tecnologia para tratamento de ampla gama de efluentes industriais.

O presidente da CONASA citou o exemplo de Itapema/Santa Catarina - umas das cidades atendidas pela Companhia, destacando que o município de Itapema está amplamente abastecido com água tratada, sendo autossuficiente também nas temporadas de verão. A capacidade de produção total da cidade em todas as ETAs é de quase 50 milhões de litros dia e a reservação de água tratada superior a 9 milhões de litros. A lagoa de reservação de água bruta, conta com capacidade de 290 milhões de litros. Além disso, o tratamento do esgoto já alcança atualmente 74% dos resíduos gerados no município. Em 2019 mais 37 km de rede coletora de esgoto serão entregues, o que fará com que a cidade atinja o índice de 90% do esgoto coletado e tratado. Marcondes discorreu também sobre questões jurídicas que permeiam os contratos de concessão para a execução dos serviços de água e esgoto.

De acordo com o presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Márcio Zanatta, o objetivo de trazer o presidente da CONASA para o encontro foi coletar mais subsídios sobre a prestação de serviços na área de saneamento básico, uma vez que a sociedade local precisa ter um suporte de informações com a proximidade do fim do contrato de concessão com a CASAN. "As explanações do presidente da CONASA foram altamente esclarecedoras", destaca Zanatta.

O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massoco, comentou sobre a falta de investimentos da CASAN e as providências que a Municipalidade tem tomado na tentativa de buscar soluções. A Administração Municipal já solicitou um estudo sobre a prestação de serviços de água e esgoto. A intenção é coletar dados, que deem mais embasamento para futuras decisões. "Temos que fazer um trabalho de forma conjunta, ouvindo a sociedade", assinala Massocco.

O presidente da Comissão de Urbanização e Obras Públicas da Câmara de Vereadores de Concórdia, Closmar Zagonel, enalteceu a iniciativa da ACIC de buscar mais subsídios para ampliar o debate sobre o sistema de esgoto e o abastecimento de água. Zagonel declara-se contra à renovação do contrato de concessão com a CASAN. "É Preciso buscar outros caminhos", defende o vereador.

Durante a reunião, diretores da ACIC tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao presidente da CONASA, Mário Marcondes Neto, esclarecendo dúvidas sobre os trabalhos que a empresa desenvolve em todo o país e como são os processos licitatórios inerentes à concessão do sistema de água e esgoto nas cidades.

(Fonte: PG Comunicação)