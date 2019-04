Seara alimentos emite nota sobre derramamento no rio Caçador

Procurada pela reportagem da Belos FM, a assessoria de imprensa da JBS/Seara Alimentos esclarece os fatos de dano ambiental, registrados desde as primeiras horas da manhã no Rio Caçador. Moradores próximos procuraram a rádio para denunciar o fato. Conforme a empresa, houve um problema nas bombas de tratamento de efluentes e que acionou os órgãos ambientais do Estado.

Leia a nota na íntegra:

"A JBS informa que nesta manhã verificou um problema em uma das bombas de tratamento de efluentes da unidade em Seara, em Santa Catarina. Em linha com os procedimentos padrões da Companhia, a unidade paralisou suas operações minutos após verificar o problema técnico e avisou aos órgãos ambientais do estado.

A Companhia realiza investimentos constantes em seu sistema de tratamento de efluentes e esclarece que o problema já foi resolvido e que a unidade segue operando normalmente".

(Fonte: Belos FM)