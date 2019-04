Vazamento de efluentes provoca problema no rio Caçador

O tenente Jardel Bocchi, do 2º Batalhão da Polícia Ambiental Militar, sediado em Chapecó, informou a Belos FM que o problema registrado no rio Caçador, em Seara, foi consequência de vazamento de efluente da Seara Alimentos.

No início da manhã deste sábado (26), moradores do Bairro São João, nas proximidades da garagem da prefeitura, constaram que a água do Caçador estava avermelhada e registraram em foto.

Pelas informações do tenente, a empresa comunicou a ocorrência ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e à Polícia Ambiental.

A verificação feita no Caçador por dois policiais ambientais constatou, ao final da manhã deste sábado (27) , que já não havia vestígios que pudessem ser constatados visualmente no local. O tenente Bocchi explicou que na apuração de delitos de poluição são utilizados laudos. A empresa está elaborando um relatório da ocorrência e que será usado para o caso.

Nos próximos dias, a Polícia Ambiental Militar vai levar informações do caso ao Ministério Público da Comarca de Seara.

A Seara Alimentos ainda não se manifestou sobre a ocorrência.

(Fonte: Belos FM)