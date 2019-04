Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido dirigindo sob efeito de álcool, em Itá. O fato aconteceu nas últimas horas e a Polícia Militar chegou até ele através de informações. O supeito, cuja identidade não foi divulgada, estava com mandado expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul.



Conforme a Belos FM, de Seara, ele foi localizado dirigindo um veículo e foi abordado. Ele negou realizar o teste do bafômetro, mas os procedimentos cabíveis foram feitos e ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia.