Rodada cheia no final de semana pelo Estadual LCF. Destaque para os clássicos em Pinhalzinho e Lebon Régis. ADAF Saudades e Lages Futsal lideram a competição.



Oito jogos vão movimentar o Estadual LCF neste final de semana. O destaque é para o clássico Pinhalense x ADAF Saudades.



A chave A, movimenta quatro jogos neste sábado. Em Palmitos, a equipe da AAPF Palmitos busca a reabilitação na competição recebendo o Seara Futsal. O jogo acontece ás 18h30.



Em Xanxerê, a equipe da ADX Xanxerê recebe a equipe da AD Cunha Porã. O duelo acontece ás 20h15 no ginásio Benjamim Menegolla.



Em Serra Alta, o Serra Alta Futsal encara a equipe da Chapecoense. A equipe da casa ainda não venceu na competição e busca a sua primeira vitória. A partida tem início ás 20h30.



Em Pinhalzinho, o clássico mais disputado do Estado coloca frente a frente o campeão do turno e returno em 2018. Pinhalense e ADAF Saudades se enfrentam na partida que pode definir o líder da chave. A partida acontece no centro de eventos Aloísio Floss ás 20h15.



A chave B movimenta também quatro jogos nesta noite de sábado. Em Capinzal, a equipe da AGN recebe o líder Lages Futsal. O confronto está marcado para ás 20h15 no Diletão.



Em Piratuba, o Termas Piratuba Futsal encara a equipe do Campos Novos. A equipe da casa está sem pontuar nas duas primeiras rodadas e busca a reabilitação dentro de casa diante da sua torcida.



Em Lebon Régis, clássico regional movimenta a rodada da chave. A equipe do AC Coração do Contestado recebe o Fraiburgo Futsal. Ambas com 3 pontos, buscam a vitória para se aproximar dos líderes e assim permanecer no G-6.



Fechando a rodada, em Catanduvas no ginásio Yara Conceição Nicoletti, a equipe do ADC Catanduvas recebe o ADC Curitibanos. Jogo marcado para ás 20h30.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)