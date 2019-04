De acordo com as primeiras informações 25 vítimas estão envolvidas na colisão.

Um acidente grave aconteceu na serra São Miguel de Ibirama nesta manhã de sábado. Trata-se de uma colisão frontal envolvendo um ônibus da catarinense (linha Joinville/Lages) e uma carreta com placas de São Paulo.



De acordo com as primeiras informações 25 vítimas estão envolvidas na colisão. O Samu confirmou ainda que já há quatro óbitos no local confirmados.

Um dos óbitos trata-se do motorista do ônibus, já o motorista da carreta saiu ileso. Os outros três óbitos tratam-se de passageiros. Além disso, há cerca de 15 a 20 passageiros, entre lesões graves, leves e ilesos.

Bombeiros voluntários de Ibirama, Bombeiros Voluntários de Lontras, Bombeiros Voluntários da União, Bombeiros Voluntários Indaial, Bombeiros comunitários de Presidente Getúlio, Bombeiros Militar de Rio do Sul, Bombeiros Voluntários de Rio do Sul e de Ituporanga e todo o Samu da cidade de Ibirama e Rio do Sul estão trabalhando na ocorrência.

Ainda segundo os policiais, o reboque da carreta fez um “L”, invadiu a pista contrária e atingiu o ônibus que subia a serra.

De acordo com as informações dos bombeiros, a BR 470 está ainda parada, mas não há mais vítimas na cena do acidente, todos já foram transportados para os hospitais de referência na região.

(Fonte: Diário Alto Vale)