A Polícia Militar Ambiental de Joaçaba flagrou dois grupo de caçadores durante rondas que foram realizadas entre a noite de sexta-feira, dia 26, e madrugada deste sábado, dia 27.



No primeiro grupo, a abordagem se deu por volta de 1:50h, após acompanhamento de veículos suspeitos em estradas de chão que dão acesso à mata fechada. Neste caso, foram abordados 04 caçadores, oriundos dos Municípios de Modelo, Maravilha e Cunha Porã, com 03 cachorros próprios para caça, e alegaram que caçam Javali, estando com documentação atualizada.

Como possuíam registros de armas e nada ilegal foi encontrado, foram orientados sobre a proibição do abate de animais silvestres, bem como sobre a necessidade do controle de Javalis, sendo proibido o transporte da carne, e posteriormente o grupo foi liberado.

No segundo grupo, a abordagem se deu por volta de 5:58h da manhã, tendo sido abordados 02 veículos, com 05 caçadores, 11 cães e 04 armas longas próprias para caça.

Da mesma maneira, o grupo estava com documentação atualizada para abate de javalis, com armas registraras e cães em bom estado de tratamento (não havia maus tratos de animais e nenhum produto ilegal foi encontrado).

Foram da mesma forma orientados sobre a proibição de abate de animais silvestres e orientado sobre os procedimentos corretos para a caça do javali, sendo liberados em seguida.

Os trabalhos foram realizados na cidade de Catanduvas, Salto Veloso, Treze Tílias e Luzerna.