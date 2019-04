A carreta Scania com placas de Concórdia, que foi tomada em assalto no final da manhã desta sexta-feira, dia 26, em São Paulo, foi localizada no início da noite abandonada às margens de uma rodovia, no estado paulista. Segundo informações, o caminhão saiu do sistema de rastreamento por volta das 11h na marginal Tietê.

Conforme relatos do colega do caminhoneiro, logo após o assalto, o motorista foi liberado nas proximidades da cidade de Mairiporã, também no estado paulista. Ele não sofreu ferimentos e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, para registrar o Boletim de Ocorrência.

A carreta foi localizada pela empresa que estava fazendo o rastreamento do veículo. A carga da Ambev estava intacta, mas o veículo estava sem combustível. Ainda segundo informações do motorista, a carreta apresentava problemas mecânicos.

(Com informações do repórter André Krüger)