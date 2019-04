Uma colisão envolvendo um GM/Corsa e uma Yamaha/Factor deixou um jovem de 22 anos ferido na noite desta sexta-feira, dia 26, em Concórdia. O acidente aconteceu na rua Tancredo Neves, em frente a empresa IACC, por volta das 19 horas.



O condutor da motocicleta de iniciais E.L.S, sofreu ferimentos na clavícula esquerda e sentia dores na região cervical. Após atendimentos no local do acidentem ele foi encaminhado pela equipe do SAMU e Bombeiros Voluntários ao Hospital São Francisco.



Já o condutor do Corsa, de iniciais C.G, 33 anos, nada sofreu.



A Polícia Militar realizou os levantamentos do acidente e orientou o trânsito pois meia pista ficou obstruída.

(Com informações do repórter André Krüger)