Neste sábado (27) as equipes sub-15 e sub-17 do Galo entra em campo para mais um confronto pela Copa SC (sub-15) com o adversário sendo a equipe do Nação de Joinville, já na série B do Catarinense (sub-17) o adversário será a equipe do Próspera. O primeiro válido pela Copa SC terá início às 13h30min e na sequência (15h30min) o duelo pela Série B, ambos no Estádio Domingos Machado de Lima, com ingresso sendo somente 1kg de macarrão ou feijão ou 1 litro de óleo.

Para continuar na parte de cima da tabela nas duas competições a comissão técnica concordiense vem preparando diariamente as equipes para as próximas rodadas da competição, organizando taticamente a equipe em todos os setores para que os jovens atletas do galo consigam manter a boa fase em ambas competições.

“As duas equipes seguem em crescimento, o que nos leva a acreditar que podemos alcançar durante toda a competição bons resultados, inclusive disputar o título nas duas categorias” declarou o coordenador técnico Tonho Gil.

Os portões do estádio estarão abertos a partir das 13h.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)