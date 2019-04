O nome do atual vereador de Concórdia, Artêmio Ortigara, foi escolhido por unanimidade para estar como pré-candidato na chapa majoritária das eleições municipais de 2020. A deliberação interna da Executiva Municipal do Partido da República, em Concórdia, aconteceu durante reunião da sigla, na quinta-feira, dia 25. Além do nome de Ortigara, o comando do partido também elencou potenciais nomes que poderão compor a chapa proporcional, que irá disputar a Câmara de Vereadores.



Conforme o presidente do PR de Concórdia, Irineu Martini, o encontro dessa semana foi uma organização interna da sigla. "O PR vem se organizando desde o final da última eleição. Quando acaba um pleito, tem que se pensar no próximo", assegura.



Sobre a indicação de Artêmio Ortigara para estar na condição ne pré-candidato na chapa majoritária, Marinti acrescenta que ele "reúne todas as condições morais e atributos para essa condição. Ele é vereador e foi presidente da Câmara de Vereadores".



O PR é um partido que compõe a coligação que sustenta a Administração Pacheco e Massocco. Perguntado sobre a relação entre essa organização interna para o próximo pleito, mesmo estando com o PSDB no comando da Prefeitura de Concórdia, Irinei assegura que "hoje temos um compromisso com a atual coligação e pretendemos cumprí-la fielmente. Não estamos discutindo os rumos do partido, estamos discutindo a organização interna da sigla e quem pode representá-la nesse momento", diz

Sobre coligações, Martini ressalta que nesse momento o objetivo é a organização interna e que as conversas com partidos para a composição desse projeto virão num segundo momento.