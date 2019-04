A noite de grandes jogos pela Liga Catarinense nesta quinta-feira. Destaques para a Série bronze, Sub-14, Sub-16 e Sub-18. Ao todo, cinco jogos movimentaram a rodada desta quinta-feira.



Pela série Bronze, em Chapecó o Ser Aurora, a Niju Futsal recebeu o Nova Itaberaba pela segunda rodada da competição acabou sendo derrotado pelos visitantes pelo placar de 10 a 5 sendo registrada a maior goleada na série bronze.



Pelo Estadual Sub-14, abertura da competição aconteceu em Seara com a equipe da casa recebendo o Futsal Moleque. Melhor para o time da casa que estreou com vitória em jogo bastante disputado finalizando o placar em 2 a 1 para o Seara Futsal.



Jà no Estadual Sub-16, dois jogos movimentaram a rodada nesta quinta-feira. Em Pinhalzinho pela chave A, a equipe da Pinhalense recebeu o C5 Futsal AABB e a partida terminou empatada em 1 a 1. Já em São Miguel do Oeste, a equipe do Joni Gool recebeu a Apasf Palma Sola e venceu pelo placar de 9 a 5. Futsal Xaxim e Joni Gool lideram a chave ambas com 3 pontos cada.



Fechando a rodada desta quinta-feira, a equipe do Joni Gool recebeu a Apasf Palma Sola pelo Sub-18 e alcançou a vitória ao derrotar os visitantes pelo placar de 5 a 4.A partida foi válida pela segunda rodada da chave C. Joni lidera com 6 pontos ganhos.



Dois jogos hoje!



Nesta sexta-feira, dois jogos movimentam o Estadual LCF Sub-14. Em Xaxim as 19hs no Albertão, O Futsal Xaxim recebe a equipe da ADC Catanduvas em partida válida pela primeira rodada da chave B. Já em São Miguel do Oeste, pela chave A, ás 20hs no ginásio do Joni Gool, o Joni Gool recebe a equipe da Apaf/Guaraciaba.



(Fonte: Assessoria de Imprensa/LCF)