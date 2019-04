A empresa vencedora da licitação para a execução do asfalto rural de Linha Pinhal, Kaeng Infraestrutura Eireli, está trabalhando em ritmo intenso para concluir a pavimentação dentro do prazo. O valor do investimento ultrapassa os R$ 2milhões, pagos com recursos próprios da Administração Municipal.

A obra contempla pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, partindo da BR-153. A extensão total é de 1.700 metros. Os primeiros trabalhos no trecho foram feitos ainda no final do ano passado, com a assinatura da ordem de serviço no dia 21 de dezembro.

Durante a execução da obra um barranco de terra acabou cedendo, dificultando o trabalho da empresa e necessitando de aditivos no contrato, entretanto a engenheira responsável pela fiscalização, Marilu Matiello, afirmou que o imprevisto não comprometeu o cronograma da obra. A pavimentação de Linha Pinhal é uma dentre os asfalto rurais executados nesta gestão. Além dela, estão em andamento as de Terra Vermelha, Linha Gasperini e o trecho de acesso à Sede Brum, os investimentos que ultrapassam os R$ 8 milhões.