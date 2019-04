Bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que elas consumissem o veículo

Bombeiros de Seara atendem duas ocorrências de maior destaque na tarde desta quinta-feira, 25, em Seara. Em uma delas duas pessoas precisaram ser encaminhadas ao Hospital São Roque de Seara por terem inalado fumaça e sofrido ferimentos em um incêndio.

O Corpo de Bombeiros de Seara foi acionado por volta das 14h50 para realizar combate a incêndio em residência, na linha Santa Lúcia, interior de Seara. No local foi constatado um princípio de incêndio no interior de uma garagem de automóvel, que já havia sido controlado pelo proprietário da casa, o Srº. Franciel Paulo Bedin, que foi conduzido para o hospital pela equipe do SAMU em decorrência de inalação de fumaça e queimadura na mão

.

Conforme os bombeiros, também foi conduzido para o hospital, o seu filho com iniciais: W. M. B. de 08 anos, que segundo informações de seus familiares, também inalou fumaça. Houve danos na edificação e também em um automóvel, Fiat Toro, que estava estacionado na garagem.

Acidente

Outra ocorrencia atendida foi um acidente de trânsito envolvendo automóvel e bicicleta. A colisão foi por volta das 15h, na esquina das ruas Herculano Zanuzzo com a Getúlio Vargas, próximo a JBS, no bairro Industrial. Bombeiros atenderam o condutor da bicicleta, um menor de idade, que teve ferimentos leves e foi conduzido ao hospital.