Assinada a ordem de serviço para elaboração do projeto do Contorno Sul/Oeste

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, autorizou, na manhã desta sexta-feira, dia 26, a elaboração do projeto de um novo contorno viário para o município. A assinatura de ordem de serviço foi feita no Centro Cultural. A empresa responsável terá um ano para entregar o projeto.

O contorno terá quase 21 quilômetros e será construído entre a SC-283, na região do Bairro Poente do Sul e a BR-153. O asfalto passará pelo acesso à Presidente Kennedy, bairro Colibri, próximo de Linha Vitória e Nova Brasília, chegando à BR-153.

O valor investido na elaboração do projeto é de R$ 735 mil. Após os 360 dias para a entrega, há mais 480 dias de prazo para que as licenças ambientais sejam entregues.“A elaboração do projeto é o primeiro passo e é muito importante para Concórdia. Estamos falando de planejamento, mobilidade urbana e escoamento de produção”, comenta Pacheco. “O projeto está dentro do Programa Avançar Cidades, e a elaboração dele é um dos compromisso do nosso governo”, destaca.

O novo contorno também pode incluir um acesso para os caminhões da BRF. A ideia seria tirar o tráfego do centro da cidade. “É claro que pensamos nisso também, é uma das nossas intenções, pois sabemos da dificuldade da trafegabilidade de caminhões pesados no centro. Vamos ver o que a empresa que vai elaborar o projeto nos apresenta, mas é sim uma alternativa”, finaliza o prefeito.