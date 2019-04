Um acidente de trânsito foi registrado no começo da manhã desta sexta-feira, 26 de abril, em Seara. A Polícia Militar foi informada sobre o tombamento de um camihão porcadeiro na SC-283, saída para Concórdia, nas proximidades da Chapeação do Sono.

Os policiais encontraram o caminhão placas OKH-6059, de Xanxerê, tombado no acostamento da via. No entanto, não havia carga viva no veículo. O condutor também não estava no local. O veículo fazia o sentido Concórdia-Seara.

A Polícia Rodoviária Estadual vai trabalhar para apurar as causas do acidente e na identificação e localização do motorista.

(Fonte: Belos FM)