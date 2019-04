Dois homens armados com facas entraram na recepção de um hotel na noite de quinta-feira, dia 26, em Concórdia e anunciaram o assalto. Eles renderam o servidor e o amarraram no banheiro. Eles também colaram uma fita na boca do funcionário do hotel. O fato aconteceu por volta de 21h.

A Polícia Militar foi acionada e foi até ao local, mas os assaltantes já haviam fugido com R$ 1.200,00. Os bandidos também levaram carteiras de cigarro e uma motocicleta. A Polícia realizou rondas e buscas na procura dos suspeitos, mas eles não foram localizados.