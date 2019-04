Faleceu na noite da quinta-feira, dia 25, o subtenente Ilson Schinato, 52 anos. Ele estava internado em Florianópolis e, conforme informações de amigos e pessoas próximas, havia sofrido um AVC. O corpo de Schinato deve chegar hoje a Herval D'Oeste, onde será enterrado nesta sexta-feira, dia 26.



Schinato estava na reserva da PM e há poucos meses residindo na Capital do Estado com a família. Na região de Concórdia, ele atuou na Polícia Militar de Concórdia e atuou no comando do policiamento nos municípios de Piratuba e Ipumirim.