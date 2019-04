Galo segue pensando no bem do esporte concordiense

O Concórdia Atlético Clube vem a anos sendo parceiro de outras modalidades esportivas da cidade, em 2019 o clube vem auxiliando através da alimentação, fisioterapia e transporte.

A direção concordiense visando o crescimento do esporte em Concórdia tem intensificado o auxílio a outras modalidades, na alimentação são atendidos atletas do futsal feminino e masculino, atletismo e voleibol, além da alimentação dos próprios atletas do clube. O clube disponibiliza tratamento fisioterápico para o futsal masculino e feminino e transporte para viagens para a equipe de futebol feminino da ACOFF.

No momento o clube auxilia a outras modalidades chegando a mais de 200 refeições diárias somando os próprios atletas do clube, o tratamento fisioterápico oferecido na parceria com o futsal feminino e masculino é feito pelo profissional Alessandro Machado, fisioterapeuta da equipe com vasta experiência no esporte.

O Concórdia Atlético Clube (CAC) tem sido um grande parceiro do Futsal e Futebol Feminino da FMEC/Acoff, a alimentação fornecida para as atletas que vieram de outras cidades contribui significativamente no fortalecimento das equipes e no desenvolvimento de nossa modalidade, tornando Concórdia referência e candidata a brigar por grandes conquistas, por isso agradecemos sempre este apoio dado para com nosso clube e modalidade”, destacou Emiliano Ferrari, diretor da ACOFF.

O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Gilberto Coldebella destaca ”é necessário agradecer ao poder publico e aos patrocinadores que seguem apoiando o clube e para que a comunidade continue apoiando e ajudando a crescer este importante projeto social”.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)