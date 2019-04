O Corpo de Bombeiros e o Samu, atenderam por volta das 15 horas desta quinta-feira (25), um acidente de trânsito nas proximidades do Parque de Exposições Leônidas Rupp, em Campos Novos.

Envolvera-se no acidente os veículos Sandero com placas de Campos Novos que seguia no sentido Joaçaba/ Campos Novos, onde dois ocupantes ficaram feridos e foram conduzidos para o hospital uma vítima pela ambulância do Samu e outra pelos bombeiros.

No segundo veículo uma camionete Ranger com placas de Concórdia que seguia no sentido Campos Novos/ Concórdia, o carona ficou ferido e foi conduzido para atendimento médico no Hospital Dr. José Athanásio pela equipe dos Bombeiros. O condutor da camionete não se feriu mas solicitou aos policiais da PRF que o levassem para o hospital minutos depois do acidente pois o mesmo reclamava de dores na região do peito.

(Fonte: Simpatia FM)