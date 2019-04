No domingo 12 de maio celebramos uma importante data, o Dia das Mães. Para o varejo brasileiro a data é considerada a segunda melhor em vendas do ano, perdendo apenas pelo Natal.

Em Concórdia, após a data mais doce a Páscoa a CDL Concórdia lançou nesta quinta-feira (25/04), a campanha de Dia das Mães 2019. Desenvolvida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Concórdia (FCDL/SC) com o conceito: “Neste dia a lembrança é para TODAS as mães”, a campanha demonstra toda sensibilidade e a delicadeza que o Dia das Mães merece. Pois, a família tradicional é aquela que abriga o que há de mais importante: o amor incondicional.

De acordo com o diretor de campanha de vendas da entidade, Marcos Menegat, o Dia das Mães é sempre uma ocasião aguardada com otimismo pelos empresários de diferentes ramos. “É uma data lucrativa e com grande apelo emocional. Investir em uma campanha e divulgá-la nos diferentes canais pode trazer resultados bem expressivos. A campanha que estamos disponibilizando sem custos para os associados é apenas o ponta pé inicial para o bom andamento das vendas até no sábado que será véspera de comemoração”.

Para promover ainda mais a data nos sábados 4 e 11 será Dia + de compras com os estabelecimentos funcionando até às 17h, assim como na sexta-feira (10) com atendimento diferenciado até às 22h.

