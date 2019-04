O presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense (Consórcio Lambari), Prefeito de Ipumirim, Volnei Antônio Schmidt, esteve em Florianópolis na tarde de quarta-feira, 24 de abril, acompanhando a diretoria da empresa CBRASA em reunião que aconteceu com o Secretário de Agricultura, Sr. Ricardo Gouvêa. Na pauta: apoio para agilizar os encaminhamentos da análise do projeto junto ao MAPA, que visa a construção da Instrução Normativa que estabelece regras sobre recolhimento, transporte, armazenagem, manuseio, transformação e eliminação de animais mortos, porém não abatidos e apresentação da importância do serviço que vêm sendo prestado pela empresa no recolhimento destes animais na região.

“Essa alternativa para o destino de animais mortos nas propriedades, busca auxiliar os produtores facilitando o manejo dos animais e ainda permite minimizar os impactos ambientais, especialmente das atividades oriundas da suinocultura e bovinocultura”, pondera Volnei.

Está programada para a primeira semana de maio uma visita técnica do grupo de trabalho que está analisando o projeto em Brasília, para “in loco” verificar os procedimentos e elaborar uma nova proposta, considerando todos os encaminhamentos que já foram realizados sobre o tema. Conforme Gouvêa, o assunto vai ser acompanhado pela Secretária de Agricultura devido a importância que representa para o Estado, produtores, indústria e prefeituras.

Participaram do encontro os Deputados Estaduais – Moacir Sopelsa e Mauro de Nadal, o chefe adjunto de Pesquisa da Embrapa Suínos e Aves – Airton Kunz, os diretores da empresa CBRASA Edson Argenton e Augusto Federhen, o gerente da unidade da empresa CBRASA em Seara, Leonardo Biezus, o Prefeito Municipal de Iraceminha Jean Carlos Nyland e o Prefeito Municipal de Iporã do Oeste, Lúcio Mallmann. Também estiveram presentes representastes do IMA, CIDASC e Aurora.

(Fonte: Fabíola Bassi Bordin/Ascom/Amauc)