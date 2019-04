A Administração Municipal irá revitalizar a maioria dos pontos de ônibus de Concórdia. Fotos dos pontos turísticos e elementos da história e da cultura da cidade irão ilustrar o revestimento dos pontos, embelezando o espaço público. Na primeira etapa, 14 pontos já foram reformados e a intenção é repaginar 62 pontos de ônibus.

O trabalho é uma ação conjunta da Assessoria de Comunicação e a Fundação Municipal de Cultura. A assessora Edila Souza, explica o objetivo da revitalização “a ideia é criar uma identificação visual da cidade, com a divulgação dos pontos turísticos, além de tornar o ambiente de circulação dos concordienses mais agradável”, comenta.

Pontos de vias de grande circulação, como a Padres Franciscanos, João Suzin Marini e Marechal Deodoro, já receberam melhorias, com algumas imagens da Praça Dogello Goss, mostrando a beleza da praça e do chafariz, e também fotos do Memorial Attilio Fontana.

Fonte - Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura