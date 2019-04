Uma moradora de Concórdia pode ser vítima de estelionato. O cartão de crédito dela pode ter sido clonado e uma movimentação financeira já foi registrada.

De acordo com as informações que ela registrou em um Boletim de Ocorrência, uma compra no valor de R$ 287,00 foi feita com o cartão recentemente. Ela recebeu a notificação via SMS, sobre o gasto.

Ainda segundo o relato feito no B.O, a compra teria sido feita em uma pizzaria. Com o nome do estabelecimento ela constatou que esta pizzaria não é de Concórdia.