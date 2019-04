O Brasil não adotará mais o Horário de Verão a partir deste ano. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira, 25 de abril, o decreto que extingue a medida. A decisão foi baseada em recomendação do Ministério de Minas e Energia, que apontou pouca efetividade na economia energética, e estudos da área da saúde, sobre o quanto o Horário de Verão afeta o relógio biológico das pessoas.

De acordo com o secretário de Energia Elétrica do MME, Ricardo Cyrino, a economia de energia com o Horário de Verão diminuiu nos últimos anos e, neste ano, estaria perto da neutralidade. “Na ótica do setor elétrico, deixamos de ter o benefício”, disse o ministro.

O Horário de Verão foi criado em 1931 e aplicado no país em anos irregulares até 1968, quando foi revogado. A partir de 1985 foi novamente instituído e vinha sendo aplicado todos os anos, sem interrupção. Normalmente, começava entre os meses de outubro e novembro e ia até fevereiro do ano subsequente, quando os relógios deveriam ser adiantados em uma hora em parte do território nacional.

Fonte: Agência Brasil