Dois casos da doença foram confirmados no município. Evitar locais com água parada é a única forma de prevenção

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC) através da Regional de Saúde de Concórdia informou nesta quinta-feira, 25, que o resultado do exame de dengue realizado em paciente de Seara, com suspeita da doença foi não reagente, ou seja, negativo. Dessa forma, mais um caso suspeito está descartado. Até o momento, foram registrados dois casos no município.

O biólogo Felipe Gimenzes, da gerência de zoonoses da Regional de Saúde, volta a reforça a possibilidade de epidemia de dengue nas cidades de Seara, Xavantina e Concórdia, devido ao elevado número de focos nas cidades. A orientação é para que a população utilize repelente diariamente, e evite água parada em depósitos inadequados.

Fique atento

O mosquito Aedes Aegipty é o transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. A melhor maneira de prevenir essas doenças é eliminando todos os pontos de água parada. Para isso, alguns cuidados básicos devem ser seguidos:

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo;

- Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

- Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.

Fonte: Belos FM