Fato aconteceu na quarta-feira, dia 24, na região de São Mateus do Sul.

O motorista de um caminhão com placas de Concórdia escapou com ferimentos leves de um acidente de trânsito, ocorrido na quarta-feira, dia 24, na PR 151, na divisa entre os municípios de Palmeira e São João do Triunfo.



Conforme a Rádio Diário do Xisto, de São Mateus do Sul, envolveu uma carreta carregada com chapas de MDF, que não teria vencido fazer uma curva e tombado sobre a pista. A carga ficou espalhada às margens da estrada.



De acordo com informações, o motorista identificado como Jair Fernandes da Silva, de 41 anos, foi atendido com ferimentos leves e encaminhado para o Pronto Atendimento, junto ao Hospital São Casa de Palmeira. Não há informações se o motorista é residente em Concórdia.