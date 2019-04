A vereadora Marilane Fiametti Stuani (MDB) está sugerindo melhorias no serviço da Área Azul em Concórdia. Ela relata que foi procurada por várias pessoas que cobram uma solução para o problema do estacionamento rotativo. Um pedido imediato feito pela vereadora é que a Prefeitura de Concórdia encaminhe juntamente com a empresa a ampliação de pontos de venda dos cartões.

De acordo com a vereadora, as pessoas estão lhe procurando para reclamar que não encontram agentes para realizar a compra do cartão de estacionamento. “Se a empresa não tem condições de contratar mais funcionários, pelo menos que coloque alguns pontos como havia antes em livrarias e outros locais”, sugere.

Marilane defende a Área Azul e diz que fará novamente uma indicação para que o valor que é pago pelas multas do estacionamento rotativo seja revertido em cartões. “Você recebe a notificação, paga os R$ 18,00 no prazo determinado e recebe este valor em cartões”, explica a vereadora.

A G2 Empreendimentos e Logística, de Capinzal, assumiu o serviço de Área Azul no dia 27 de fevereiro deste ano, depois da desistência da Merlos Júnior. A concessão é provisória até que se realize uma nova licitação para o serviço de estacionamento rotativo em Concórdia. Segundo o Departamento de Compras da Prefeitura de Concórdia, não há previsão para o novo edital ser publicado.