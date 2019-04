Quanto vale um olhar? Essa com absoluta certeza é uma pergunta que não conseguimos responder quando precisamos estimar valor para podermos observar as belezas do mundo, pois isso é algo que não tem preço. Sabendo da importância de oferecer uma saúde de qualidade, a Secretaria de Saúde e Assistência Social encaminhou no último dia 16 de Abril mais 16 cirurgias de cataratas.

Algo histórico em Ipira e que está trazendo um benefício sem tamanho para inúmeras pessoas, em sua maioria idosos, é o Programa que a Secretaria aderiu onde muitas pessoas já foram beneficiadas, sendo que antes os procedimentos chegavam a ser aguardados por meses. Na última semana, mais 16 pacientes foram atendidos por mutirão na cidade de Caçador. A Prefeitura adquiriu o pacote de cirurgias, exames e consultas pelo valor de tabela SUS e todos os procedimentos foram realizados gratuitamente.

Conforme relatos médicos, não é necessário deixar a catarata para operar depois. "Quanto mais precoce o paciente operar, menor o risco que ele vai correr e maior o resultado cirúrgico. Explica ainda que o tratamento para a doença é somente a cirurgia. O oftalmologista enfatiza que o procedimento é rápido, leva apenas alguns minutos, o resultado também é rápido e a recuperação visual pode ser sentida em poucas horas.