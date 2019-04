O jogo terminou com o 4 a 4 no placar

AEP Termas de Piratuba Futsal empata em casa na estreia do técnico Fininho

A AEP Termas de Piratuba Futsal jogou em casa na noite desta quarta-feira, dia 24, contra o time de Catanduvas, pela Liga Catarinense. A partida terminou empatada em 4 a 4. O jogo marcou a estreia do técnico Fininho no comando da equipe piratubense, e do ala Biel, que ingressou na equipe nesta semana.

No primeiro tempo Piratuba saiu na frente, mas o visitante empatou. A AEP conseguiu fazer o segundo e Catanduvas empatou novamente. As equipes foram para o vestiário com o placar marcando 2 a 2.

Na segunda etapa o jogo seguiu equilibrado e mais dos gols foram marcados, um para cada time, anotando 3 a 3 no placar. A equipe de Catanduvas conseguiu fazer o quarto gol e ficou à frente por alguns minutos, mas o time do técnico Fininho empatou novamente no final.

A AEP volta a jogar em casa neste sábado, dia 27. A partida inicia às 20:15h. Antes, a partir das 15h haverá jogos das categorias Sub-14, contra a AGN Capinzal e da Sub-18, contra Curitibanos.