O time AgroRobots, formado por estudantes de Seara e Concórdia, obteve o 14º melhor desempenho no Desafio do Robô entre as 108 equipes participantes no mundial de robótica da First Championship. A competição reuniu estudantes de 60 países em Houston (EUA). Os alunos da região retornaram na segunda-feira à noite e foram recepcionados por familiares no SESI, no Bairro Itaíba. O time AgroRobots é formado pelos alunos: Carolina Cerutti, Thais Regina Wildner, Ana Clara Manfrio Martello, Leticia Farina, Beatriz Evangelista, Danimar Campos da Costa e Lucas Lodi Valenga. A técnica é Jandira Saiba e o mentor é Ricardo Ricardo Gabiatti.

A gerente executiva regional do SESI/SENAI, Silvana Meneghini, acompanhou a chegada dos jovens e comemorou a participação do time AgroRobots nos Estados Unidos. “Eles representaram muito bem o Estado de Santa Catarina na competição internacional. Estamos orgulhosos deste time. São alunos extremamente dedicados, que pesquisam e buscam a inovação constantemente. Comprova o excelente trabalho desenvolvido pela equipe do SESI e reafirma a importância do ensino da Robótica, que desperta o gosto pela pesquisa e aguça a criatividade destes estudantes”, assinala a gerente executiva.

O vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, enaltece o trabalho dos alunos. “É um trabalho feito com muito empenho e dedicação. São jovens que têm uma capacidade acima da média. São fortemente apoiados por seus familiares e levam a sério o estudo da Robótica. Estamos imensamente felizes com os resultados alcançados. Esses alunos servem de exemplo para outras crianças que, através do aprendizado, podem superar seus próprios limites, atingindo patamares inimagináveis”, pontua Mendonça.

A robótica no SESI é uma atividade que contribui com o desenvolvimento das competências do século XXI, proporcionando ao estudante oportunidade de vivenciar conceitos da engenharia, da física, da matemática e do design, desenvolvendo o raciocínio lógico, analítico e crítico, além da criatividade, do trabalho colaborativo, das habilidades de pesquisa científica, estimulando os estudantes a colocar a mão na massa e construir protótipos, criar hipóteses, analisar resultados. O SESI Concórdia ainda está com as inscrições abertas para as turmas de 2019.

