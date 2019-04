A Polícia Militar de Concórdia prendeu, na noite desta quarta-feira, dia 24, um homem que estava com mandado de prisão ativo, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi detido no Bairro Vista Alegre.

De acordo com as informações apuradas pela Aliança, no momento em que os policiais iam fazer a abordagem o homem fugiu. Ele correu e acabou caindo próximo a Praça do bairro, momento em que um soldado conseguiu fazer a prisão.

O homem foi encaminhado ao Presídio Regional.