Um caminhão com placas de Concórdia se envolveu em um acidente na SC-355, próximo a Linha Santa Lúcia, Jaborá, por volta de 13:50h desta quarta-feira, dia 24. O motorista não sofreu ferimentos.

Um Astra com placas de Catanduvas bateu no rodado do caminhão. Três pessoas estavam no carro de passeio e uma delas sofreu ferimentos leves. Um Renault com placas de Herval d’ Oeste também acabou colidindo, mas o motorista não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia fez o levantamento de informações no local e a orientação de trânsito. Os Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento ao ocupante do Astra.