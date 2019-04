Depois de quase um mês, empresário do interior de Concórdia volta a reclamar das condições de alguns trechos da estrada que iga as comunidades de 24 de Fevereiro, Linha dos Grandos e Linha São Paulo. O assunto já havia sido abordado no fim do mês passado, sendo que o empresário Clóvis Secco procurou a reportagem da Rádio Aliança para relatar a situação naquele momento. Na ocasião, a Rádio Aliança também teve a informação que máquinas da Prefietura estavam na região fazendo a manutenção de estradas e poderia também haver o conserto dessa estrada.

Porém, na manhã da quarta-feira, dia 24, o empresário Clóvis Secco, voltou a procurar a reportagem da Rádio Aliança e relatou que não houve o conserto dessa estrada e a situação está mais crítica. "Eles patrolaram na redondeza e deixaram essa estrada de fora. Nem os buracos taparam!" Afirma. Completa que ligou na Secretaria Municipal dos Transportes, mas não obteve retorno até agora. "Eles disseram que assim que der um tempo, eles passariam. Mas até agora nada! Hoje só carro alto passa por aqui. Carro pequeno, não! Tem uma curva que nem mais caminhão passa, não dá para abrir". explica.

A reportagem da Rádio Aliança procurou o secretário Municipal dos Transportes, João Reitel. Ele confirma que a estrada necessita de manutenção e explicou que o trabalho não foi realizado ainda em função da necessidade de cascalho. A produção desse pavimento não estava sendo feita em função do conserto em uma das máquinas. A expectativa é que nessa semana os trabalhos recomecem e o trabalho seja executado nessa estrada.