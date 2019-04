Aproximadamente 160 atletas de quatro municípios participam da etapa microrregional dos Jogos Abertos da Terceira Idade – JASTI, que acontece hoje, 24 de abril, em Concórdia, na Ser Sadia. Participam idosos de Piratuba, Ipira e Presidente Castelo Branco, além da anfitriã, Concórdia. Serão disputadas seis modalidades: Canastra, Truco, Dominó, Bolão, Bocha e Dança.

A abertura oficial aconteceu no início da manhã, com a presença de autoridades, como o prefeito Rogério Pacheco, membros da equipe de governo, representantes do Legislativo e das delegações de outras cidades. Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo agradeceu a participação de todos “sabemos da importância dos jogos para o bem-estar e saúde dos idosos, por isso temos o prazer de promover essas competições”, pontua Pacheco.

Nesta etapa classificará o campeão da Dança, Bocha e Bolão, e os primeiros e segundos colocados da Canastra, Dominó e Truco para a fase estadual, prevista para acontecer de 20 a 24 de maio, em Gaspar. As modalidades de mesa e a Dança serão disputadas no ginásio da Ser Sadia, já o Bolão e a Bocha, serão disputados na Associação dos Motoristas.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / ASCOM Prefeitura de Concórdia