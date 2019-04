Um motorista de Concórdia sofreu ferimentos em um acidente de trânsito no trecho da rodovia BR-369, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (24). O acidente envolveu um caminhão, com placas de Concórdia, e três carros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava descendo quando um dos eixos, que estava suspenso, caiu no chão. O motorista perdeu o controle da direção, bateu em três carros e depois o caminhão despencou no barranco.

O condutor, que não teve sua identificação informada, ficou preso às ferragens. Ele sofreu ferimentos na face e bateu forte na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade de Cambé. Após os atendimentos hospitalares, a vítima ficou internada em observação. Os motoristas dos outros carros não se feriram.

(Com informações do repórter André Krüger).