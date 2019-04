Acidentes acontecem com frequência no local

Projeto de melhorias no trevo do Bairro dos Estados deve ser entregue em maio

Vários acidentes já foram registrados no trevo de acesso ao Bairro dos Estados em Concórdia. O último aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 24, entre carro e moto. Pedidos para que uma rótula seja implantada já vêm sendo feitos há bastante tempo e o tema já foi discutido na Câmara de Vereadores. De acordo com informações da Prefeitura, um projeto está sendo elaborado e deve ser apresentado até a metade de maio.

Segundo o assessor de planejamento, Daniel Faganello, o objetivo da Prefeitura é licitar a obra até o segundo semestre deste ano. “Contratamos o desenvolvimento do projeto ainda no final do ano passado e a empresa responsável deve nos apresentar até a metade de maio. Ele passa por uma avaliação técnica da Prefeitura e se necessário, ajustes são sugeridos. Depois, é encaminhado ao setor de engenharia do Deinfra, que também precisa analisar, pois a obra integra parte do Contorno Norte, que é do Estado”, explica Faganello. “Depois de tudo aprovado, a gente encaminha para a licitação imediatamente, para que a obra possa ser executada”, adianta ele.

O assessor não confirma se uma rótula é que será construída. “Sabemos da necessidade de ajustes no trevo e esta demanda é antiga, desde a administração passada os moradores solicitam. Não sabemos ainda, se uma rótula será construída, ou qual será a solução apresentada, mas o fato é que haverá mudanças no local para evitar os acidentes”, destaca.

Números:

De acordo com dados dos Bombeiros Voluntários de Concórdia, entre 2017 e 2019, foram mais de 20 acidentes no local. Em 2017 foram 12 atendimentos dos Bombeiros no trevo. Os mais graves foram duas quedas de moto, duas colisões entre carros e motos e dois atropelamentos. Já em 2018, os Bombeiros Voluntários foram acionados 10 vezes para atendimento de acidentes no local. Os mais graves foram quatro colisões entre carros e motos e três quedas de motociclistas. Nestes quatro meses de 2019, já foram três acidentes entre carros e motos.

Os dados relatam apenas as ocorrências atendidas pelos Bombeiros. Outros acidentes foram registrados e atendidos pelo SAMU. Também há os que aconteceram no trevo e tiveram apenas danos materiais.