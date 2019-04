Justiça agora investiga se arma pode ter sido utilizada no crime, ocorrido em abril do ano passado.

Um revólver calibre 38, localizado no forro da residência dos réus pela morte de Andréia Oliveira, foi anexado ao processo e agora a Justiça vai investigar se essa arma foi usada no assassinato, ocorrido em abril do ano passado. Nos dias que sucederam os fatos, a arma não teria sido encontrada pela Polícia Civil. Conforme informações apuradas pela Rádio Aliança, a arma foi achada em dezembro do ano passado por uma pessoa que teria alugado a casa que é de propriedade e onde moravam os réus.



O fato da localização da arma veio num momento que antecede o julgamento de Cristiane de Oliveira, irmã da vítima e apontada com responsável pelo assassinato, ocorrido em abril do ano passado. A Sessão do Tribunal do Júri acontece na próxima terça-feira, dia 30, no Fórum da Comarca de Concórdia.



Conforme amplamente informado, o corpo de Andréia de Oliveira foi localizado nas margens da BR 153, depois de quatro dias de desaparecimento. Ela apresentava ferimentos provocados por arma de fogo.

(Com informações do repórter André Krüger).