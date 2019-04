A AEP Termas de Piratuba Futsal vai jogar em casa na noite de hoje. O time, que ainda não venceu na Liga Catarinense nesta temporada, vai contar com o apoio da torcida e com a estreia do técnico Fininho no comando da equipe. Ele, que foi anunciado como treinador na quinta-feira, dia 18, treinava a AGN Capinzal desde 2017 e vai substituir o ex-técnico do time piratubense Serginho Schiochet, que deixou a equipe na terça-feira, dia 16. O adversário de hoje é o time de Catanduvas e a partida inicia 20:15h.

A AEP vem de derrota. O time foi goleado por 6 a 0 na noite de sábado em Lages. Para o jogo de quarta-feira a diretoria lançou uma promoção de ingressos. Quem comprar antecipado para R$ 5,00. Os pontos de venda são Paulo Tintas, Luciana Fotografia e Sorveteria Ponto Mix. Em Ipira, Posto da Amizade. Na hora o valor será R$ 10,00. Crianças de até 10 anos e sócios torcedores não pagam.

O novo técnico:

Fininho iniciou as atividades com a equipe na última segunda-feira. Ele é paraibano e muito conhecido no Futsal. Foi jogador e colecionou títulos em vários Estados do Brasil. Disputou quatro mundiais FIFA pela Seleção Brasileira e um mundial de clubes. Ajudou a seleção na conquista do mundial em 1992. O novo treinador da AEP marcou 252 gols com a camisa da Seleção Brasileira de Futsal em 13 anos. Ele também recebeu vários títulos individuais de melhor jogador em competições diversas. O técnico também participou de três mundiais como comentarista, pela SporTV.

Em Capinzal, Fininho conquistou o segundo turno da Liga Catarinense de Futsal. Em 2018 comandou a AGN nas conquistas da Copa Catarinense e da Liga Catarinense. Em 2019 levou o título da Copa dos Campeões.